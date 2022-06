Il closing è sempre più vicino. Probabile che la data ufficiale per il passaggio del Palermo al City Football Group sia il primo luglio: data simbolica nel calcio, da sempre spartiacque tra “vecchio” e “nuovo”. Ma non è detto che la fumata bianca possa arrivare prima visto che l’accordo tra il presidente uscente Mirri e il gruppo che fa capo allo sceicco Mansour è praticamente totale. Tutto pronto a livello burocratico e anche i tasselli relativi all’aspetto prettamente tecnico negli ultimi giorni si stanno incasellando in base a riunioni e accordi tra le due parti: c’è stata in particolare la conferma dell’allenatore Silvio Baldini e del suo gruppo di lavoro, compreso il direttore sportivo, in vista del campionato di Serie B che la squadra dovrà affrontare, peraltro in una stagione in cui la serie cadetta è altamente competitiva. Il Palermo ci ritorna come undicesima squadra del City Group, un fondo degli Emirati Arabi che controlla ovviamente l’ammiraglia Manchester City, ma anche club come il Troyes in Francia, il Girona in Spagna, il New York Fc, il Melbourne City Fc, il Lommel in Belgio.