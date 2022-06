Si è chiusa la porta. L’apprezzamento di una buona parte del pubblico social e i buoni ascolti non sono bastati ad Adriana Volpe per essere riconfermata come opinionista del Grande Fratello Vip. La speranza dell’ex gieffina di tornare a settembre su Canale5 si è scontrata con le volontà di Alfonso Signorini, alla ricerca di novità e opinionisti diversi per la settima edizione del reality show. Strada sbarrata e nessuna occupazione (almeno stando a quello che sappiamo al momento) sul piccolo schermo. Dalla sua rubrica tv sul settimanale “Nuovo”, Maurizio Costanzo dà la propria opinione: “Dovrebbe avere più pazienza. I numerosi cambiamenti degli ultimi anni dimostrano l’irrequietezza della conduttrice“. L’attesa di un nuovo impiego televisivo è addolcita però dalle ore trascorse con la figlia Gisele, nata dall’unione con l’ex-marito Roberto Parli. Un matrimonio durato dieci anni e sgretolatosi al termine della quarta edizione del Grande Fratello Vip, alla quale la conduttrice ha partecipato come concorrente.