“Amici Vaticani. Se non potete giocare al gioco, almeno non fate le regole. Scop*te amici, scop*ate più che potete (se vi va). Perché la vita è troppo breve per ascoltare il Vaticano”. Anche Fedez ha preso posizione su uno dei temi che più ha infiammato il dibattito questa settimana, ovvero la pubblicazione del documento “Itinerari Catecumenali per la vita matrimoniale” di papa Francesco in cui si torna a ribadire l’importanza della castità prematrimoniale. Neanche a dirlo, il cantante marito di Chiara Ferragni ha provocatoriamente incitato via Instagram le giovani coppie a fare l’esatto contrario, sentenziando: “Non fate sesso prima del matrimonio, solo se vi fa arrivare tardi alla cerimonia“.