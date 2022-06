Solitamente educato e composto, Tom Hanks si è trovato ad urlare contro una folla di fan che circondava lui e sua moglie, Rita Wilson, fuori da un ristorante di New York. La scena è stata immortalata in un video pubblicato dal Daily Mail: nelle immagini si può veder una calca di persone determinata a fermare l’attore per un selfie o un autografo e, ad un certo punto, uno dei fan che inconsapevolmente urta la moglie di Tom Hanks. Lei, cercando di riprendere l’equilibrio, urla al marito: “Fermati!” . Quindi l’attore, spaventato e scocciato dall’accaduto, è subito corso in aiuto della consorte e, prima di rintanarsi nell’auto che li attendeva, si è scagliato con rabbia in direzione dei fan: “Mia moglie? State indietro! Stavate facendo cadere mia moglie?!”.

L’inaspettata reazione della star del cinema ha provocato imbarazzo e dispiacere nel gruppetto di fan che ha risposto dicendogli: “Scusaci per questo Tom”. Questo insolito episodio è accaduto proprio all’indomani della pubblicazione di un video risalente al 4 giugno, in cui si nota che, durante la première del film “Elvis” (dove interpreta il manager di Elvis Presley), Tom Hanks faticava a tenere in mano il microfono a causa di un tremolio incontrollato della mano.