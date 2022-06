La mano destra trema mentre tiene il microfono. E’ un tremolio che il pubblico non vede. Ma a guardare da vicino, nel video del suo appassionato intervento, quel dettaglio si nota eccome. Tom Hanks sta male? Perché gli trema la mano? E’ solo l’emozione? Il grande attore americano, 65 anni, sta facendo preoccupare il mondo dello spettacolo e tutto il pubblico. All’evento promozionale del film biografico “Elvis” (sulla vita del cantante Elvis Presley) il 4 giugno a Gold Coast, in Australia, quell’incapacità di tenere ferma la mano ripresa dalle telecamere ha suscitato timori per la sua salute.

Completo grigio e camicia bianca, si presenta asciutto e scavato. Una magrezza confermata nelle immagini che lo ritraggono giorni dopo a New York in giro per Manhattan. Questa volta in versione sportiva con cappellino da baseball. Hanks, celebre per aver accettato di sottoporsi a diete estreme preparandosi a interpretare i suoi personaggi, forse sta perdendo peso in vista del suo prossimo film. “Here” di Robert Zemeckis, è ambientato in un’unica stanza. Il film racconta la vita delle molte persone che la abitano nel corso degli anni. Dal passato al futuro. Già per Castaway, come abitante di un’isola deserta, Hanks aveva perso 23 chili, mentre per Philadelphia, da malato di Aids, ne aveva persi 13. Il suo ultimo dimagrimento è significativo. Soprattutto se lo si mette a confronto con la parte del manager di Elvis nel film biografico di Baz Luhrmann.

Alla première australiana nella città di Gold Coast, dove si sono svolte anche le riprese del film, l’attore è apparso davvero troppo fragile. “Non c’è posto migliore al mondo per girare un film che proprio qui sulla Gold Coast”, ha detto alla platea. Ma il suo polso tremava visibilmente. Nel 2013 all’artista premio Oscar è stato diagnosticato un diabete di tipo 2. Lui stesso aveva raccontato all’allora conduttore del Late Show David Letterman: “Sono andato dal dottore e lui ha detto: hai presente quei livelli di zucchero nel sangue con cui hai avuto a che fare da quando avevi 36 anni? Bene, ti sei laureato! Hai il diabete di tipo 2, giovanotto”. Ammette: “Sono stato un totale idiota”. E si definisce anche un super pigro: “Faccio parte della pigra generazione americana che ha continuato a ballare ciecamente durante la festa e ora si ritrova con una malattia”. Aggiunge: “Pensavo di poterlo evitare rimuovendo i cheeseburger panini dai miei. Beh, ci vuole un po’ di più!.

In diverse apparizioni televisive per promuovere il film su Elvis, Hanks tiene le mani giunte per la maggior parte del tempo. Il tremore dell’attore ha indotto un medico a dire al DailyMail.com, che potrebbe essere un segno precoce del morbo di Parkinson. Anche il dottor Stuart Fischer, della Yale University, che ora è il direttore medico di due case di cura a New York City, ha affermato che il filmato dell’evento australiano suggerisce la malattia degenerativa.

“Il Parkinson è la prima ipotesi della maggior parte dei medici”, ha detto a DailyMail.com dopo aver visto il filmato. E ha puntualizzato: “Potrebbero passare settimane, mesi o anni prima che progredisca. Potrebbe accadere come per il famoso direttore d’orchestra James Levine. ci sono voluti molti anni prima che un tremore alle gambe si trasformasse in una manifestazione corporea”. Potrebbe essere effetto delle cure per il diabete? “Le persone che convivono con il diabete di tipo 2 e sono in trattamento con insulina possono avere le mani tremanti se la loro glicemia diventa troppo bassa. Una condizione chiamata ipoglicemia”. Robert H. Eckel, membro del consiglio dell’American Diabetes Association ed ex presidente dell’American Heart Association, ha confermato: “Le persone con diabete potrebbero tremare se il livello di zucchero nel sangue diventasse troppo basso”. Insomma, ci sono molte ragioni per cui una persona potrebbe avere le mani tremanti. Hanks ha interpretato il ruolo di militare della seconda guerra mondiale in Salvate il soldato Ryan: le sue mani tremavano visibilmente per l’immenso stress post-traumatico subito. Ma questo non è un film.