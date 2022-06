È morto a 66 anni il fumettista Tim Sale, noto per aver disegnato “Batman: Il Lungo Halloween” e alcuni episodi di “Superman“. La notizia è stata data dalla famiglia tramite il suo account Twitter e poi confermata dalla Dc Comics, l’editore per cui ha lavorato. “È con grande dolore che annuncio che Tim Sale è morto oggi – si legge nel post -. Se n’è andato circondato dall’affetto della moglie”. “Era un incredibile artista, i suoi disegni di personaggi iconici avevano una vera profondità umana, e la sua innovazione nel disegno delle pagine ha cambiato il modo in cui un’intera generazione pensa ai fumetti. Le nostre condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi amici. Ci mancherà profondamente”, è il messaggio di cordoglio di Dc Comics. “Batman: Il Lungo Halloween“, è stato il suo lavoro più noto: si tratta di una serie durata un anno e pubblicata tra l’ottobre del 1996 e l’ottobre del 1997.

Tim Sale was an incredible artist, whose take on iconic characters had real human depth, and his groundbreaking page designs changed the way an entire generation thinks about comic book storytelling. Our condolences go to Tim’s family and friends. He will be deeply missed. pic.twitter.com/VgXxu7O0V4

— DC (@DCComics) June 16, 2022