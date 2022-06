Lutto per Pamela Prati, è morto il nipote, il figlio di sua sorella. È stata lei stessa a dare la notizia con un post pubblicato sul suo profilo Instagram: “Non ci sono parole per esprimere il mio dolore per la tua perdita“, ha esordito condividendo una foto del ragazzo, sorridente, con gli occhiali da sole e il mare sullo sfondo. “Oggi – ha proseguito – si è spezzato totalmente il mio cuore togliendomi completamente il respiro. Mia sorella vivrà a stento senza di te. Non è naturale che una madre seppellisca un figlio, avevi ancora tanto da vivere. Coloro che amiamo – conclude la showgirl sarda – e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo. Il mio amore ti raggiungerà per l’eternità”.

Al momento non si conosce il nome del giovane né la causa della sua morte: “Amore di zia, oggi te ne sei andato per sempre…siamo devastati dal dolore“, ha aggiunto nelle story. Quindi Pamela Prati ha tenuto a ringraziare i tantissimi fan, amici e colleghi che le stanno mandando messaggi di cordoglio: “Io e mia sorella vi ringraziamo per l’affetto e la vicinanza che ci state dimostrando in questo momento terribile”, ha scritto in un’altra story a lutto. “Non riesco ad aggiungere altro, solo grazie“, ha concluso.