Francesco Giorgino, Emma D’Aquino e Laura Chimenti sono stati rimossi dalla conduzione delle 20 e retrocessi alla guida dell’edizione delle 13.30. L’indiscrezione circolata ieri a Saxa Rubra, rilanciata dal Corriere della Sera, dovrebbe essere stata comunicata ieri al comitato di redazione con le relative lettere di nuovo incarico. A fine mese la direttrice Monica Maggioni aveva chiesto ai cinque volti di punta del telegiornale di guidare in maniera alternata, una settimana per uno, la rassegna stampa del Tg1 alle 6.30, con la volontà di trainare uno spazio in difficoltà e alle prese con il nuovo schema del mattino. I tre volti del Tg avrebbero rifiutato. E ora arrivano dall’AdnKronos alcune indiscrezioni quanto alla posizione di Francesco Giorgino. Il giornalista del Tg1 avrebbe chiesto già mesi prima dell’introduzione della rassegna delle 6,30 di non essere sovraccaricato di turni d’alba. Il motivo? Ragioni di salute, documentate da certificati medici. I turni del mattino sarebbero già comunque svolti da Giorgino in qualità di vicedirettore. Al giornalista del Tg1 la notizia della rimozione dalla conduzione dell’edizione delle 20 sarebbe stata data senza preavviso il 15 giugno, a un’ora dalla messa in onda. “Non sono autorizzato a parlare da disposizioni interne all’azienda. Anche perché la vicenda è oggetto di valutazione da parte dei miei legali”, il commento del vicedirettore.