Dopo averne parlato su Instagram con un post, ora arriva un’intervista al settimanale Oggi nella quale Asia Argento racconta di un importante traguardo raggiunto, quello della sobrietà. Argento non beve da un anno: “Sono felice. Di essere sopravvissuta. Di aver spezzato la catena di dipendenze che ha rovinato la mia vita – racconta – Avevo toccato il fondo”. Una spirale negativa che l’ha risucchiata dopo un altro periodo di sobrietà durato 4 anni e fino al 2017, quando è scoppiato il caso Harvey Weinstein: “È partito lo tsunami che mi ha travolta… una serie di eventi terribili culminati con l’ischemia di mia madre, la sua malattia, in pieno Covid, nel settembre 2020. Non potevo vederla. Un dolore straziante… sono ricaduta in una depressione di cui avevo sofferto in altri momenti della mia vita. Non riuscivo ad alzarmi dal letto, uscivo di casa solo per portarle vestiti. Quando è andata via, ho iniziato a star peggio. Bevevo molto… L’alcol era stato il terreno di incontro con lei, eravamo compagne di bevute. Dovevo liberarmi del risentimento per le violenze fisiche e psicologiche che mi aveva fatto quando ero bambina. Sul suo letto di morte le ho detto che la perdonavo, ma mi sono anche scusata per non essere stata la brava figlia che voleva“.