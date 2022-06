Dalla Calabria all’Allianz Cloud di Milano per assistere alle audizioni di X Factor 2022. Una storia che vi lascerà senza parole. Samuele Busceti, 21 anni, il 6 giugno si trovava tra il pubblico del talent show targato Sky per assistere alle audition degli aspiranti concorrenti. E fin qui, niente di strano. In attesa dell’inizio delle registrazioni l’animatore di studio si è così divincolato tra gli spettatori per cercare tra loro il fattore X. Ecco il fuori programma che ha lasciato tutti meravigliati: il microfono arriva tra le mani di Samuele e parte la magia. Il ragazzo non si è fatto trovare impreparato ed ha colto così la palla al balzo cantando “D’improvviso” di Lorenzo Fragola (artista molto apprezzato dallo stesso Busceti) e “Quannu chiove” di Pino Daniele. È la prima volta che accade nella storia del talent. Lo staff del programma televisivo ha deciso così di far avvicinare il ragazzo al palco per permettergli di raccogliere i consensi dell’Allianz Cloud con una standing ovation inaspettata.

I complimenti, del resto, sono arrivati anche dai social. Samuele, al termine dell’esibizione, ha caricato il video sul suo profilo Instagram registrando numerosi consensi e like con una descrizione rivolta al suo cantante preferito, Lorenzo Fragola: “Prima volta davanti ad un pubblico. Prima volta davanti a non meno di 870 persone. Prima volta davanti a più di due persone. Prima volta in cui ho deciso di mettermi in gioco, di andare oltre le critiche, e di seguire un sogno, che è la musica. È stata un’esperienza indescrivibile. Ricevere poi una standing ovation è stato davvero inaspettato. Vorrei che questo pezzo arrivasse a @lorenzofragola per fargli vedere quanto io tenga a lui come artista in primis, e a questa canzone. Taggatelo e facciamogli arrivare questo video. Per ultimo ma non per importanza, ho voluto fare un tributo al mitico Pino Daniele, che personalmente ammiro e reputo uno dei capostipiti della musica Italiana. Detto questo, fatemi sapere se vi è piaciuto. Ha significato tanto per me, e spero mi servirà in futuro. Grazie“ – racconta Samuele Busceti. Ora il ragazzo insegue il suo sogno più grande: cantare. E chissà che non possa farlo in futuro proprio su quel palco in compagnia di Lorenzo Fragola. Le Audition di X Factor Italia proseguono anche il 12 giugno sempre a Milano. Cosa accadrà?

Articolo di Luca Guarneri