Francesca De André di recente ha affidato al suo profilo Instagram il malessere delle ultime settimane. La figlia del cantautore Cristiano De Andrè ha confidato infatti di essere stata vittima di violenza domestica da parte del suo compagno: “Ho rischiato di morire, ricordo una serie di calci in testa, poi il vuoto. Mi ha salvato la vicina”. L’ex gieffina aveva mostrato ai suoi follower i segni delle violenze di un amore tossico dal quale ha deciso di fuggire per mettere un punto definitivo alla vicenda: “Ho conosciuto il dolore di un amore malato, il dolore fisico e mai quella bolla di felicità che aspettavo. Ho pensato di non riuscire a salvarmi”, aveva detto al settimanale Chi.

Se i social hanno da subito preso a cuore la storia della De André junior, il padre Cristiano ha deciso di affidare al “Corriere Della Sera” un duro sfogo affidando parole non comprensive nei confronti della figlia: “È un momento difficile per Francesca, lo è sempre stato. Mi auguro che riesca a capire un po’ di cose e a mettere la testa a posto. Purtroppo viviamo in una società dove oggi si può avere successo raccontando il peggio di se stessi. E questo forse è il punto più basso che abbiamo raggiunto”. Parole che non fanno dunque sperare ad un riavvicinamento tra i due, non avendo del resto mai nascosto il rapporto turbolento che li contraddistingue. Come avrà reagito Francesca a queste parole? Non ci resta che attendere una sua reazione.

Articolo di Luca Guarneri