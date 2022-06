“Di nuovo benvenuto a bordo“. Così l’astronauta Samantha Cristoforetti ha salutato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel collegamento organizzato il 10 giugno tra il Quirinale e la Stazione Spaziale Internazionale, dove l’astronauta dell’Agenzia spaziale europa (Esa) sta affrontando la sua seconda missione, ‘Minerva’. Mattarella ha ringraziato Cristoforetti per avere con sé la bandiera italiana che le aveva consegnato in gennaio e che in occasione del collegamento lei ha esposto alle sue spalle.