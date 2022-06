I tabloid britannici non hanno alcun dubbio: la Regina non ha concesso a Harry e Meghan la foto con la piccola Lilibet, secondogenita dei Sussex, per un preciso motivo. The Queen non hai mai autorizzato il nipote a dare alla bimba il nomignolo che usavano proprio per lei quando era bambina. E sì che i Sussex ci tenevano non poco: fotografo pronto a scattare le immagini che poi avrebbero fatto il giro del mondo. Ma lo staff della Corona ha spiegato ai due che nell’incontro tra Elisabetta II e la loro famiglia non era prevista alcuna documentazione foto o video. Siamo bel lontani, se i tabloid la raccontano giusta, da una riconciliazione. E anzi, questo spiegherebbe perché Harry e Meghan hanno deciso di partire prima della fine dei festeggiamenti per far ritorno a Los Angeles.