Dall’assurdo al paradossale. Harry, tornato in California e metabolizzato quanto avvenuto nel suo recente e breve viaggio a Londra sarebbe “furioso”. Di più, sarebbe addirittura in attesa di ricevere delle scuse dalla famiglia reale per il trattamento che è stato riservato a lui e a Meghan durante la festa per Giubileo di Platino di Elisabetta II. In fondo, spiegano i rumors scatenati sui giornali inglesi ed americani, la coppia era arrivata da Santa Barbara, 11 ore di volo, per non perdere questo appuntamento con la storia, ma la storia è andata avanti senza di loro. Senza nemmeno apprezzare lo sforzo e la fatica.

Intervistata in televisione, su GB News, l’esperta di questioni reali, Angela Levin, ha confermato che Harry sarebbe davvero molto arrabbiato per il trattamento ricevuto tanto che la partenza affrettata di domenica pomeriggio, a festeggiamenti ancora in corso, sarebbe stata una conseguenza di questa arrabbiatura. I Sussex se ne sarebbero andati via in fretta e furia perché furiosi, perché si sono sentiti tagliati fuori da tutto. Di base, dalla Ditta, cioè dalla casa reale. In effetti, basta rivedere in sequenza le immagini che Buckingham Palace ha voluto consegnare ai media di tutto il mondo per capire che i due ribelli sono stati marginalizzati al ruolo di mere comparse. Da una parte c’era la famiglia reale, sempre unita ed inseparabile, dall’altra loro due. Nella cattedrale di St Paul, nell’unica occasione offerta al pubblico per rivederli tutti insieme, i duchi del Sussex hanno goduto del privilegio di arrivare in chiesa in auto, diversamente dai cugini che sono arrivati insieme agli altri “reali minori” in bus. Però, dopo una breve passerella lungo la navata centrale, ai due è stato assegnato un posto in seconda fila, confusi nella folla sul lato destro della cattedrale.

La parte della famiglia che conta, ovvero Carlo, Camilla, William e Kate, era esattamente sul lato opposto ed in prima fila, tutti seduti dal lato giusto della storia per immagini di quella giornata. Impossibile, così, riuscire a fotografarli insieme ed impossibile diffondere eventuali foto “a margine” che potessero fare ombra su quelle ufficiali e preparate ad hoc. Prime fra tutte, quelle di gruppo accanto alla regina durante le sue due apparizioni dal balcone di Buckingham Palace, in apertura e a conclusione delle celebrazioni. Troppi bocconi amari da mandare giù, questi, per una coppia che ha preferito la vita libera in California a quella più riservata che gli veniva offerta nel Paese in cui si praticano la discrezione ed il “silenzio reale”. E se il linguaggio del corpo conta, la rabbia e l’imbarazzo di Harry sarebbero stati già palpabili quel giorno in chiesa, quando alternava risate fragorose, forse eccessive per mascherare il vero stato d’animo, a musi lunghi mentre si mordeva ripetutamente le labbra. Chiaro segno di disappunto e di imbarazzo.

Lui e Meghan se ne sarebbero andati in fretta e furia anche perché avrebbero considerato un affronto l’atteggiamento di William e Kate. Prima, quando li hanno completamente ignorati durante la funzione del Thanksgiving, passando loro accanto senza degnarli di uno sguardo. Poi, fatto ancor più grave, quando avrebbero declinato l’invito a partecipare alla festicciola di compleanno della nipotina Lilibet. Gli esperti di cerimoniale, però, fanno notare che prima di annunciare l’intenzione di fare un pin nic, in pieno Giubileo di Platino (evento unico nella storia), sarebbe stato opportuno verificare le agende. Da tempo era stato infatti stabilito che i duchi di Cambridge avrebbero passato la giornata di sabato in Galles per portare il saluto del futuro principe, ovvero William, che raccoglierà il testimone ed il titolo dal padre, Carlo, quando questi diventerà re. Si sa, gli impegni della Corona vengono prima di ogni altra cosa, soprattutto quando l’alternativa è incontrare il fratello con cui sei ai ferri corti! Infine, Harry e Meghan se ne sarebbero andati via in fretta e furia perché sono tornati a casa a mani vuote. Se il loro obiettivo era quello di rubare un posto al sole grazie alle foto delle due Lilibet insieme, la piccola di casa Sussex e la regina Elisabetta II, questo è miseramente fallito.

Come noto, la sovrana ed il palazzo hanno categoricamente vietato che uno scatto del genere fosse realizzato e poi diffuso. Maliziosamente, Angela Levin in tv ha fatto notare quanto quella foto avrebbe fruttato ai due. Volgarmente, parecchi soldi. Gli stessi soldi che ora rischiano di perdere da Netflix che, secondo altre indiscrezioni, sarebbe molto contrariato per non avere ricevuto immagini più accattivanti dal viaggio a Londra e soprattutto per non aver ottenuto nessuna foto della famiglia Sussex con la sovrana. Né i grandi né i più piccoli sono stati ritratti con alcun membro della famiglia reale. Il sesto in linea di successione per la Corona inglese e la sua ambiziosa moglie se ne sono dovuti fare una ragione. Non sono più delle star e la famiglia reale andrà avanti benissimo anche senza di loro.