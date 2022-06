“Spotify down. E io sono in viaggio, spettacolo”, “Spotify che ca**o vai in down che ho un esame”, “Ci mancava solo questa”, “Io che controllo twitter per vedere se spotify è down”. Nelle ultime ore Twitter è stato letteralmente invaso dai commenti di chi è corso a lamentarsi dei problemi con Spotify, tanto che l’hashtag #Spotifydown è entrato nei trending topic. A confermare il disservizio è il sito Downdetector, che ha confermato come per diverse ore, dalla tarda mattinata di oggi fino al primo pomeriggio, la piattaforma di streaming musicale fosse irraggiungibile.

Problemi e disagi si sono registrati anche in altri Paesi, con segnalazioni di canzoni che si bloccavano o non venivano riprodotte anche dal Regno Unito. In particolare, molti utenti segnalavano che l’app, o il sito, dopo pochi secondi si disconnetteva oppure compare il messaggio “impossibile riprodurre il brano corrente“. Al momento il problema è stato risolto.