Cristina Chiabotto a cuore aperto. L’ex Miss Italia sta per dare alla luce la sua seconda figlia, dopo Luce che ha compiuto un anno il 7 maggio scorso, e su Instagram si racconta rispondendo a dubbi e domande dei suoi followers. Sul suo profilo non sono tante le foto con il pancione perché la showgirl tiene molto alla sua privacy ma qualcosa si intravede: adesso è alla 36esima settimana, lei e il compagno Marco Roscio hanno scelto il nome della bimba in arrivo ma per il momento resta top secret. “Sarà semplice, come piace a noi“, si limita a dire Cristina Chiabotto.

Quindi le confidenze: “Mi sarei mangiata il mondo e in buona parte l’ho fatto in tutte e due le gravidanze”, rivela spiegando di aver avuto voglia di piadine cotto e mozzarella quando era incinta di Luce (“una sera me ne sono mangiate 4”), mentre adesso va matta per le alici. “La seconda gravidanza però è un po’ diversa perché ho il diabete gestazionale”, dice poi aggiungendo di essere seguita da ginecologa e nutrizionista perché da sempre molto attenta ad alimentazione e movimento. Anche per questo, in nove mesi ha preso solo 9 chili, anche se sottolinea che è “merito del metabolismo e della genetica”.

E poi ancora, le nausee nel primo trimestre e stanchezza: “Il corpo cambia per una donna in gravidanza e per un periodo lungo, ma è l’esperienza più bella della vita e ne vale la pena. L’importante è cercare, nonostante tutto, di prendersi cura di se stessi e di non dimenticarsi mai”. In ogni caso, i cambi di forma non la spaventano: “Ho imparato ad ascoltarmi e a capire che esiste un momento per tutto”.