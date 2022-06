“Altro che Jennifer Lopez e Ben Affleck. Loro fanno sesso quattro volte a settimana? Non li superiamo almeno tre volte”. Parola di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I “Basciagoni” – come li ha ribattezzati il popolo del web facendo un’azzardatissima (e un tantino orripilante) crasi tra i loro cognomi – sfidano i Bennifer (anche qui, non capitiamo meglio con il soprannome). La coppia si è raccontata in un’intervista pubblicata sull’ultimo numero di Chi, in cui parla del proprio amore e rivela dettagli intimi. Come, appunto, la frequenza con cui hanno rapporti, ingaggiando una sfida (assolutamente non richiesta) con i due divi di Hollywood.

“Non ci siamo mai staccati. Adesso è arrivato il momento di scegliere tra Roma e Milano. Sicuramente cercheremo una casa più grande a Milano”, dicono spiegando poi di esser pronti a metter su famiglia: “Da sempre sento di essere portata per fare la mamma. Mia madre mi ha avuta giovanissima, io tra due anni al massimo voglio avere un figlio. Con Ale? Ne abbiamo parlato”, aggiunge l’ex tronista. “Il nostro sogno è avere una femminuccia, la chiameremmo Celine…”. Ed è qui che arriva il riferimento al discusso gossip su Jennifer Lopez e Ben Affleck, secondo cui avrebbero messo per iscritto nell’accordo prematrimoniale il vincolo di fare sesso almeno quattro volte a settimana: “Loro devono fare l’amore quattro volte a settimana? Non li superiamo almeno tre volte“, rivendicano Codegoni e Basciano.