“Il 12 giugno, a’ salsa ‘a facite ‘a sera prima, preparate tutto sotto al forno e mettete tutto lì, e andate a votare. Il 12 giugno impegnate o laps, mio padre mi diceva sempre quando vuoi cambiare qualcosa devi impegnare o’ laps, la matita”. È l’inizio del discorso di Vilma Campanile, candidata consigliera nel comune di Mercato San Severino, in provincia di Salerno, per invitare al voto i concittadini. Il video dell’intervento sta facendo il giro del web.

Cadendo nel sessismo della donna-casalinga, Campanile invita a cucinare tutto la sera prima, così “vostro marito non parla”, cioè non si lamenta, e si può essere pronti poi per andare a votare. “Ritorniamo la roccaforte che eravamo una volta”, spiega, dicendo poi che “io da sola non posso fare più altro”.