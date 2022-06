“Questa canzone parla di me, parla di te, parla di tutti noi. Parla degli amori nati, finiti, sbocciati e appassiti…”. Esordisce così Marco Carta in una story su Instagram: il cantante ha deciso di legare il lancio del suo nuovo singolo “Sesso Romantico“, in uscita il prossimo 17 giugno, ad un annuncio importante e molto personale. “Ne approfitto per dirvi che anche se dopo 7 anni ci siamo lasciati (ormai da diversi mesi) ci sarà sempre del bene nel mio cuore. Sempre…”, ha scritto ufficializzando così la fine della sua relazione con Sirio Campedelli, lo storico fidanzato con cui qualche anno fa aveva fatto coming out.

“L’amore è sempre stata una incredibile tempesta per me, una incredibile avventura dalla quale non sempre sono uscito al plurale – ha spiegato Carta -. La musica, la mia compagna di vita, mi ha dato la forza di analizzarmi, capirmi e ispirarmi ancora. Non tornerò sull’argomento. Che si parli di musica…”. L’ex vincitore di Amici è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, tanto che finora non erano trapelate indiscrezioni riguardo alla rottura. Il suo coming out era arrivato a sorpresa nel 2018, indiretta a Domenica Live: “Amo un ragazzo, la mia famiglia lo ha sempre saputo“, aveva detto. Quindi, un anno dopo, aveva pubblicato sui social la prima foto insieme al compagno Sirio e poi a Verissimo aveva annunciato: “Sono molto innamorato. Quando finirà la pandemia ci sposeremo. Voglio poterlo festeggiare con la mia e la sua famiglia”. Evidentemente, però, qualcosa nel loro rapporto si è poi incrinato.