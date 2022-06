Come in una sceneggiatura scritta osservando i profili di un contratto blindato, una volta spenti i riflettori sul Giubileo di Platino della regina Elisabetta II, ecco puntuale che arriva la controffensiva dei Duchi del Sussex che li riaccendono su di se. Nella serata di lunedì, mamma Meghan e papà Harry, con orgoglio, hanno consegnato al mondo l’ultima foto della piccola Lilibet. Lo scatto professionale, fatto dal fotografo di famiglia, ritrae la piccola nel giardino di Windsor durante la festa privata che sabato scorso si è tenuta per festeggiare il suo primo compleanno. Bellissima, con i capelli rossi di papà, un vestitino azzurro cielo, un cerchietto a fiori bianco Lilibet era adagiata su un perfetto prato inglese, sola.

Il tempo di una notte ed arrivano immediatamente le indiscrezioni del Sun secondo le quali la regina Elisabetta II, o per lo meno il palazzo, avrebbero proibito di diffondere (forse anche di scattare..) foto delle due, bisnonna e nipote, insieme al loro primo incontro giovedì scorso e in quelli a seguire. Lilibet Diana Mountbatten Sussex è stata festeggiata privatamente, Harry e Meghan, dopo la fuga in California, sono stati accolti nuovamente tra le braccia della famiglia, di una parte della famiglia, ma questo è tutto. Pubblico e privato vanno gestiti con equilibrio e paletti fermi.

La piccola di casa è stata celebrata con una festa informale nel giardino del Cottage di Frogmore, dove la famiglia ha trascorso la breve vacanza inglese; c’erano pochi selezionatissimi ospiti e qualche cuginetto. Presenti solo alcuni membri della famiglia reale tra cui i figli della principessa Anna: Zara con il marito Mike Tindall ed i tre bambini Mia (8 anni), Lena (3 anni) e Lucas (1 anno) e le figlie di Peter Phillips e Autumn Kelly, Savannah (11 anni) e Isla (10). Non c’erano William e Kate, “provvidenziale” l’impegno che li ha portati Galles con i bambini Charlotte e George ed ha evitato che i fratelli-rivali si incontrassero. Però, c’erano palloncini, giochi, tutti gli ingredienti per un pin sic sull’erba e una torta di compleanno. Di indiscrezione in indiscrezione, la pasticciera londinese che ha creato il dolce nuziale dei Sussexes ha prontamente condiviso sui social uno scatto raffigurante una torta. Rosa pallido con fiori adagiati sopra, difficile pensare che sia una coincidenza, molto più probabile immaginare che si tratti della torta commissionata per il primo compleanno di Lilibet.

Nel pomeriggio di lunedì hanno iniziato a circolare anche immagini dello staff dei duchi ritratto all’aeroporto ed intento a scaricare valige e pacchetti vari dall’auto. Questo ha permesso di confermare che nonno Carlo ha regalato alla piccola un’altalena di legno identica a quella donata in passato ai duchi di Cambridge. Un pensiero che sa di antico e di tradizione familiare; ma a fare capolino tra le valige pronte per l’imbarco, c’era anche un più contemporaneo monopattino blu.

Momenti privati di una famiglia che sceglie meticolosamente le immagini da diffondere per raccontarsi. Tutto sotto lo stretto controllo di un team selezionato di PR ed esperti di comunicazione ai quali, però, deve essere sfuggito un dettaglio chiave. I quotidiani più severi (tra i quali figura il Times) a due giorni dalla fuga dei due velocemente rientrati in America a Giubileo ancora in corso, non hanno mancato di rilevare la scelta altamente inquinante del velivolo privato utilizzato per il viaggio. Il Bombardier Global 6000, un jet adatto per i voli di lungo raggio, in 11 ore di trasvolata, ha diffuso emissioni inquinanti dieci volte superiori a quelle di un volo commerciale.

Così, mentre William prendeva la parola sul palco della grande festa del Giubileo rivendicando ancora una volta l’importanza e l’impegno per la salvaguardia dell’ambiente, il fratello Harry volava spedito dall’altra parte del mondo su uno dei mezzi più inquinanti. Mentre Kate, futura regina, per due giorni consecutivi ha indossato orecchini avuti in prestito dalla sovrana a rimarcare il legame tra le due, Meghan si accontentava, prima, di una breve passerella nella cattedrale di St Paul conclusa in un posto in seconda fila; poi, della pubblicazione di una foto in bianco a nero, diffusa dall’autore dello scatto, che la ritrae durante la festa di Lilibet con la bimba in braccio ed in compagnia della moglie del fotografo stesso con le sue bimbe.

In uno sforzo continuo per riconquistare la ribalta, questa è forse la parte più difficile da digerire per un’attrice che ha sempre avuto molte ambizioni. Ma a lei, le foto lo testimoniano, il sorriso di scena non è mai mancato, mentre in diverse occasioni si è spento dalle labbra di Harry che, a più riprese, è apparso corrucciato. In America, il ribelle, avrà trovato una nuova vita liberata dalle rigide regole di Buckingham Palace, ma quando si nasce Windsor, è difficile smettere di sentire addosso quel bagaglio di storia, di tradizioni e, sì, anche di regole che segnano la tua identità e le tue radici. Quel muso lungo, colto a tratti dagli scatti dei più abili fotografi, a molti ha lasciato intendere che, forse, nonostante la vita scintillante della California, i contratti milionari con Netflix, in cuor suo, Harry conserva forse un segreto rimpianto per quello che ha lasciato in quella che è la sua vera casa.

