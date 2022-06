Uno scandalo? Forse no. Andy Carroll “beccato” a letto con una donna nella sera del suo addio al celibato, celebrato a Dubai. La foto che fa il giro del mondo, i tabloid scatenati. Poi un’ amica dell’attaccante del West Bromwich, Taylor Jane Wilkey, racconta che si trattava di un after party, che c’era un’altra sua amica, Phoebe Robb e che Carroll era svenuto a causa dell’abuso di alcol: “Dopo la festa Phoebe ed io siamo andate nel suo hotel. Abbiamo bevuto molto, ascoltato musica. Carroll si è messo a letto, completamente ubriaco, e si è addormentato… Andy è stato un gentiluomo e non ci ha mai importunate”. Niente sesso, dunque. Solo una cosa divertente fra amici, una foto che vuoi che sia? La futura moglie del giocatore Billi Mucklow, stellina dei reality, pareva essersi arrabbiata non poco: scenata da film drammatico con tanto di anellazzo da 234 mila euro buttato via. Storie da tabloid. Poi però, la pace. E i due, che hanno già tre figli, sono convolati a nozze.

