Chiuso il capitolo del processo (con sentenza a suo favore) Johnny Depp si è messo alle spalle settimane difficili. Inevitabilmente, negli ultimi giorni, i riflettori sulla sua vita sono stati tenuti accesi, più del solito. E così la curiosità degli appassionati di cronaca rosa è ricaduta anche sui figli dell’attore hollywoodiano. Depp, infatti, ne ha due: Lily-Rose e Jack John Christopher III, nati dall’amore tra l’attore e Vanessa Paradis (la storia è terminata nel 2012, dopo 14 anni di convivenza). Mentre la prima è attiva sui social – 6.1 milioni di follower su Instagram -, di Jack si sa poco e nulla. Qualcosa lo si evince dalle fanpage dedicate al giovane, nato in Francia il 9 aprile del 2002. Qualcos’altro (poco) si sa invece da una fonte più che attendibile. Durante un’intervista a Inquirer, infatti, Johnny Depp aveva rivelato: “Jack disegna davvero molto bene e sa anche suonare. A parte le recite scolastiche non ha mostrato alcun desiderio di diventare un attore”. Nonostante cerchi di stare lontano dai paparazzi, il ragazzo desta molta curiosità per i fotografi dei rotocalchi di gossip. E così qualche pettegolezzo è venuto alla luce, come quello sulla sua vita sentimentale. Sembra, infatti, che Jack abbia avuto una relazione con la modella francese Camille Jansen, ma che la storia sia ormai finita. Al contrario, due cose sono certe. La prima è che assomiglia moltissimo a papà Johnny, qualcuno lo ha definito “il sosia”. La seconda, invece, è che ha un rapporto molto bello con la sorella Lily-Rose. Lo dimostra anche un tenero scatto pubblicato da lei il 9 aprile 2020 e che la ritrae insieme al fratello, quando erano ancora bambini. “Oggi il mio piccolo cucciolo compie 18 anni – aveva scritto la ragazza sul social -. Mio fratellino, cuore e anima mia, buon compleanno. Ti amo moltissimo”.

