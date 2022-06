Il corna-gate che in questi giorni sta travolgendo Gerard Piqué rischia di diventare una “saga” gossippara estiva dagli strascichi clamorosi. Siamo solo all’antipasto, pare di capire, e a niente è servito il comunicato stampa con cui Shakira ha ufficializzato la separazione dal difensore del Barcellona dopo più di dieci anni d’amore. “Ci spiace confermare che ci siamo separati. Ora per preservare il bene dei nostri figli, che sono la nostra priorità principale, vi chiediamo di rispettare la nostra privacy”, ha scritto la pop star, tradita dal calciatore “con una giovane bionda sui 20 anni, che studia e lavora come hostess di eventi“, come ha rivelato El Periodico. Piqué ha lasciato già da un mese la casa di famiglia, dove sono rimasti a vivere Shakira e i loro due figli Milan e Sasha, e da qualche settimana vive da solo nell’appartamento dove la coppia visse agli inizi della storia, nel 2011, e ora deve far fronte alla valanga di indiscrezioni sui comportamenti da fedifrago.

Quelle sulle ore piccole nei club di Barcellona e sulle scorribande con i compagni di squadra rischiano di essere poca cosa rispetto alle dichiarazioni di Suzy Cortez, modella 32enne finita più volte in copertina su Playboy, celebrità nel mondo latino con in curriculum la vittoria del titolo di “Miss Bum Bum“, in Brasile. “Non l’ho mai detto per rispetto di Shakira, ma ora dirò tutto quello che è successo”, ha annunciato nelle scorse ore a El Diario, uno dei quotidiani in lingua spagnola più diffusi del Nordamerica. Il telefono della modella nasconderebbero messaggi scottanti, a cominciare dalle chat hot che il calciatore si sarebbe scambiato con lei tra il 2016 e il 2018. Ben prima, dunque, del tradimento dei mesi scorsi con la hostess ventenne. A far conoscere la Cortez e Piqué sarebbe stato l’ex presidente del Barcellona, Sandro Rosell, di cui la brasiliana era amica. “Quando Piqué l’ha saputo mi ha chiesto il mio numero e mi ha mandato un messaggio. Quando sono tornata in Brasile, mi ha scritto direttamente sul mio Instagram, chiedendomi quando sarei tornata in Europa”, ha rivelato la Cortez. Che sul calciatore ha le idee chiare: “Questo qui non vale niente. È stato lui a mandarmi messaggi molto diretti“. Compresi gli apprezzamenti tutt’altro che velati sul fondoschiena di lei e altre chat in cui esprimeva gelosia per i complimenti della ragazza a Messi. Ma il cerchio rischia di allargarsi perché la modella brasiliana rivela che oltre a Piqué altri giocatori del Barcellona l’hanno contattata in questi anni. E di certo non per parlare del meteo o floricultura. “Gli unici giocatori che non mi hanno mai scritto nulla sono stati Messi e Coutinho. Sono ottimi mariti e rispettano molto le loro mogli. Shakira non se lo meritava”. Per Piqué le cose si mettono ancora peggio.