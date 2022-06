Sono almeno 50 le vittime dell’attacco sferrato nella chiesa di San Francesco di Owo, nello stato nigeriano di Ondo, da un commando di uomini armati. Lo riferisce il quotidiano di Lagos, The Nation Newspaper. Tra le vittime anche donne e bambini, scrivono i media. Diversi i feriti, alcuni dei quali trasportati in ospedale in gravissime condizioni. Nel video, i soccorsi subito dopo la strage.