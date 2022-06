“Credo sia una vergogna che una squadra come l’Italia, che ha vinto gli Europei, non sia andata di diritto ai Mondiali “. A dirlo è il Pallone d’Oro, Roberto Baggio, in un incontro con i giornalisti in occasione del volo inaugurale del nuovo A350 d Roma a Buenos Aires. “Fa rabbia perché credo che una partita si può perdere con chiunque, ma dopo quello che avevano fatto gli Azzurri agli Europei era il minimo che meritassero”, ha aggiunto.