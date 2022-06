C’erano 230 passeggeri sul treno Frecciarossa 9311 in funzione sulla linea Torino-Napoli rimasto coinvolto in un incidente all’interno della galleria Serenissima, a Roma, nei pressi della stazione Prenestina. Nessuno è rimasto ferito, ma i passeggeri hanno raccontato di aver avuto paura quando sono rimasti “chiusi dentro senza ossigeno”. I soccorsi, confermano tutti, sono stati immediati, anche se molti hanno dovuto abbandonare i bagagli.

“Ero nella carrozza numero 10, che era piena, ha cominciato a tremare, poi si è fermata ed è saltata la luce, poi per un’ora siamo rimasti senza sapere nulla tranne che c’era un ritardo, eravamo nella galleria, quindi mancava l’aria ed ha cominciato a fare molto caldo, e c’era un po’ di fumo, si vedeva fumo, e poi ci è stato detto di uscire dal treno e camminare in galleria per forse un chilometro, e di lasciare i nostri bagagli a bordo – racconta una passeggera in inglese – Sono venuta qui e ho aspettato un autobus, o un taxi per raggiungere Napoli, ma non ho i miei bagagli e mi hanno detto che non posso andare a prenderli, quindi aspetto.”