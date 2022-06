Dopo un incontro durato oltre sei ore, c’è l’accordo sul regolamento: le primarie unitarie della coalizione di centrosinistra e del M5s per la selezione del candidato alla presidenza della Regione Sicilia si terranno il prossimo 23 luglio. Il voto sarà solo elettronico, con la possibilità però per gli elettori di registrarsi e scegliere se votare direttamente sulla piattaforma selezionata o al gazebo (sempre in moda telematica). Le presentazioni delle candidature, invece, avverranno tra il 23 e il 28 giugno. Il tavolo tecnico incaricato di redigere il regolamento si è riunito mercoledì pomeriggio: presenti Alfredo Rizzo per il Partito democratico, Simone Morgana per il Movimento cinque stelle e Sergio Lima per i Cento passi.

Il regolamento introduce un’innovazione tecnica per le operazioni di voto, che si terranno appunto in via telematica. Infatti, anche la costituzione di 30 gazebo su tutto il territorio della regione che consentiranno agli elettori di poter votare tramite un sistema elettronico presente all’interno del gazebo. “Con la volontà di creare un confronto ampio e trasparente – si legge in una nota – il regolamento ha previsto l’organizzazione di incontri tematici in diverse città per dare modo ai cittadini di conoscere le posizioni dei candidati sulle tematiche di maggiore rilevanza per il governo dell’isola”.

L’asse giallorosso, dunque, debutterà in Sicilia, dove si faranno delle consultazioni dirette per decidere il candidato non più di un partito ma di un’intera coalizione, che comprende Pd, M5s, Cento Passi, Psi, Articolo 2, Verdi e Sinistra Italiana. In Sicilia si voterà il prossimo autunno.