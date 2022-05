Dopo il polverone dei giorni scorsi, è arrivata l’attesa risposta di Gianluca Vacchi. Attraverso un comunicato inviato dai suoi avvocati all’Ansa, l’imprenditore ha dichiarato: “Riguardo alle notizie apparse in questi giorni sui media non ho rilasciato alcuna dichiarazione né ho intenzione di farlo: ci sono infatti dei procedimenti in corso e spetta unicamente ai giudici esprimersi al riguardo. Tuttavia sono state altresì diffuse, in modo fuorviante, numerose affermazioni false e gravemente offensive, anche riguardo a fatti per i quali non è mai stata presentata alcuna denuncia e che non costituiscono oggetto dei già citati procedimenti giudiziari: ho dato quindi mandato ai miei legali di tutelarmi in tutte le sedi competenti”. Vacchi fa riferimento alle due accuse venute alla luce recentemente. La prima è quella lanciata dall’ex colf Laluna Maricris Bantugon, che ha raccontato a La Repubblica i suoi tre anni a servizio di Mister Enjoy, fatti di maltrattamenti e pagamenti irregolari. L’altra è quella mossa da una coppia di collaboratori domestici che, dopo aver lavorato per lui rispettivamente 22 e 17 anni, hanno dichiarato di essere stati pagati in nero, chiedendo, quindi, 700mila euro di danni.