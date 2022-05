“Resterò un giovane conduttore fino a 55 anni, i tempi in Italia sono questi. Mi prenderò il lusso di essere un debuttante per altri 20 anni”. In una lunga intervista al Corriere, Stefano De Martino ha parlato della sua vita a 360°, partendo dall’infanzia e dalla passione per la danza: “Come tutti i figli d’arte ho avuto una repulsione per la danza e ho voluto prima provare gli altri sport. Poi accompagnando in bici alla scuola di danza mia sorella Adelaide, mi sono innamorato anch’io. Ho cominciato a 10 anni, ero l’unico studente della mia scuola a fare danza”. Nella sua carriera di ballerino ha fatto tante esperienze, come il periodo in cui ha vissuto in America: “È stata un’esperienza molto formativa, l’America ha un approccio professionale. Quando sono ritornato in Italia avevo una fidanzata che andava a scuola e l’unico momento per uscire era durante il weekend, così ho virato sul fruttivendolo. Ho sempre trovato qualcosa di romantico nei mercati ortofrutticoli. Quando cominci a lavorare così presto hai un vantaggio sul resto del mondo, ti sembra quasi di far parte di un’élite”. Amici gli ha cambiato la vita, non solo da un punto di vista professionale. Nel talent ha conosciuto due persone a cui, ancora oggi, è molto legato, Maria De Filippi ed Emma: “Prima delle grandi decisioni chiamo sempre Maria. Emma è una persona bellissima. La nostra storia è stata una cosa di gioventù che ricordo con affetto. Mi fa piacere sia riuscita a evolversi come artista: è una cantante affermata, fa cinema, tv…”.

Inevitabile la parentesi su Belen Rodriguez, con cui i rapporti sembrano tornati sereni: “Credo ci sia una sorta di transfer emotivo nei nostri confronti. Tutti hanno avuto un amore tormentato: nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire c’è la velata speranza che ci sia un lieto fine anche per loro. Di matrimonio, però, ne ho fatto uno, e quello nostro per come si è svolto basta e avanza per altre due-tre vite!”. Stefano è un papà presente e affettuoso per Santiago, a cui dedica parole piene d’amore: “Quando Santiago è nato è stato il giorno più bello della mia vita, mi ha catapultato nella vita adulta da un secondo all’altro. Con lui provo a essere un padre presente, cerco di costruirmi una quotidianità, non credo ai grandi gesti. Se non ci sono, mi piace mandargli un messaggio prima che va a scuola e fare una video chiamata quando esce. È il nostro rito quotidiano”. Anche per Luna Marì, figlia di Belen e dell’ex compagno Antonino Spinalbese, ha grande affetto: “È la sorella di mio figlio, mi sento uno zio”.

Dopo le esperienze di successo come conduttore (Made in Sud, Stasera tutto è possibile, Bar Stella), De Martino adesso è pronto per cimentarsi nelle vesti di attore. Il 9 giugno, infatti, debutterà in sala con Il giorno più bello, di Andrea Zalone, accanto a Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri, Violante Placido e Fiammetta Cicogna. Il conduttore, però, mantiene i piedi per terra: “Come voto mi do uno! Non ho mai pensato di fare l’attore. Mi sono affacciato con curiosità all’esperienza, mi affascina il dietro le quinte. La parte più difficile è stata aspettare. Mi è capitato tra una scena e l’altra di dover stare due ore seduto truccato con i tovaglioli infilati nella camicia per non sporcare il costume e un attimo dopo fare la battuta”.