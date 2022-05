Già meta di richiamo del jet set internazionale, Montecarlo è più che mai “the place to be”, il posto dove esserci questo weekend. Il motivo? Il Gran Premio di Formula 1, evento storico che blinda la cittadina monegasca facendo schizzare ancor più alle stelle i prezzi già alti del Principato. I prezzi dei biglietti per assistere alla gara – che vede, tra l’altro, proprio l’autoctono Charles Leclerc partire in pole position con la sua Ferrari – arrivano fino a 3mila euro per un posto in tribuna. E così gli spalti si popolano di vip, dai padroni di casa, il principe Alberto e la moglie Charlene, fino al controverso Conor McGregor. Il campione di MMA si è fatto notare anche questa volta: è arrivato a Monaco con il suo yacht extralusso griffato Lamborghini da 3 milioni di euro e la famiglia. Ma non è tutto: è stato avvistato ai Paddock con un prezioso orologio dal quadrante a forma di roulette, da lui poi abbondantemente sfoggiato anche sui social. È il modello Astronomia Casino di Jacob & Co, un’edizione limitata prodotta in soli 88 esemplari al mondo. Il prezzo? 520mila euro.

