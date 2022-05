Steven Tyler è di nuovo in rehab. Con un post su Instagram, gli Aerosmith hanno fatto sapere ai fan di tutto il mondo che il cantante della band, dopo un’operazione al piede, è ricaduto nella dipendenza da farmaci e alcol: “Come molti di voi sapranno, il nostro amato fratello Steven lavora sulla sua sobrietà da molti anni. Dopo un’operazione al piede, per prepararsi al palco e per tenere a bada il dolore, è di recente ricaduto nella dipendenza ed è entrato volontariamente in un programma specifico, per riprendersi e tornare in salute. Siamo, quindi, costretti a cancellare i nostri concerti a Las Vegas e a concentrarci sul suo benessere. Riprenderemo a suonare a settembre e vi aggiorneremo presto. Siamo devastati dall’idea di crearvi disagi, soprattutto perché sappiamo che i nostri fan più fedeli sono soliti percorrere grandi distanze per venirci a vedere”.