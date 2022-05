Giulia De Lellis ha fatto preoccupare i fan a causa della sua salute. Da qualche giorno, l’influencer, infatti, ha una brutta tosse per la quale ha dovuto rinunciare anche ad alcuni appuntamenti di lavoro. Su Instagram, ha fatto comunque sapere di essere in ripresa: “Grazie mille, la tosse va molto meglio anche se non sembra”.

Nonostante non sia nulla di grave, la De Lellis ha comunque preferito non partecipare a due concerti ai quali teneva molto, quello di Vasco Rossi e di Dua Lipa: “Mi dispiace molto non lo perdonerò mai alla mia salute”. Nelle ultime ore, l’influencer ha aggiornato la sua fanbase, comunicando di avere un brutto mal di gola: “Ho notato che non sono l’unica sfigata a non stare in formissima. Mi fate sentire meno sola”.