Se gli italiani non fanno più figli si estingueranno. È questa l’ultima profezia, tutt’altro che confortante, di Elon Musk. Il visionario imprenditore di Tesla e Space X ha infatti condiviso in un tweet un grafico con i dati sulla natalità in Italia da cui si vede nettamente la curva delle nascite in costante calo: “L’Italia non avrà più popolazione se questa tendenza continuerà”, ha commentato sottolineando come il nostro Paese abbia un numero di nuovi nati tra i più bassi al mondo. A sottoporre il tema al popolo di Twitter era stato il ricercatore Andrea Stroppa, che ha pubblicato nelle scorse ore l’immagine con l’andamento demografico “menzionando” Elon Musk, da sempre attento alle tematiche ambientali tra cui anche lo spopolamento. E la sua risposta non è tardata ad arrivare.

Italy. Despite we have a good welfare birthrate is failing ???? pic.twitter.com/FpBUljInQO — Andrea Stroppa (@Andst7) May 24, 2022