Il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, oltre agli obiettivi e alle raccomandazioni su energia e clima fatte dalla Commissione Europea all’Italia, ha presentato le proposte pentastellate. Secondo l’ex premier, che sull’argomento ha tenuto una conferenza stampa con il direttore dell’Agenzia delle Dogane Marcello Minenna e il presidente di Nomisma Davide Tabarelli, serve “un sostegno immediato a famiglie e imprese, appunto per il caro energia, contrastare le pratiche speculative, e imporre un tetto, anche europeo, al prezzo del gas“.

Ma non solo. “Poi abbiamo proposto una serie di misure strutturali – ha continuato – come l’accelerazione sull’ecoenergie e sull’efficienza energetica, la spinta all’innovazioni delle reti, lo stoccaggio europeo comune, la costruzione di filiere produttive italiane ed Europe in grado di accompagnare il processo di diversificazione energetica”. “Ecco perché – ha concluso l’ex presidente del Consiglio – abbiamo detto che serve un Energy Recovery Fund” perché “se non s’interviene presto e bene, i danni prodotti dall’emergenza energetica, costringeranno ad interventi molto più costosi”.