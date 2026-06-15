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Un attacco notturno ha causato ingenti danni al complesso monastico di Kyiv-Pechersk, ha dichiarato Tymur Tkachenko, capo dell’Amministrazione militare della città di Kiev accusando la Russia di aver colpito deliberatamente “il cuore di uno dei più grandi santuari cristiani”. Il tetto della Cattedrale della Dormizione ha preso fuoco durante l’attacco notturno, ha dichiarato il metropolita Epifanio, capo della Chiesa ortodossa ucraina.

Ha condannato l’attacco come un altro crimine russo “contro l’umanità, contro la storia, contro il cristianesimo” e ha lanciato un appello alla preghiera per salvare il luogo. Il Monastero delle Grotte di Kiev (Kyiv-Pechersk Lavra) è un vasto complesso di monasteri e chiese, alcune delle quali sotterranee, costruito tra l’XI e il XIX secolo. Alcune delle chiese di questo sito, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, sono collegate da un labirinto di grotte che si estende per oltre 600 metri. La cattedrale, le chiese e gli altri edifici si affacciano sulla riva destra del fiume Dnipro e sono meta di pellegrinaggio da secoli.

Secondo il ministero della Difesa russo sarebbe stato un missile Patriot di fabbricazione statunitense a colpire gli edifici del monastero di Pechersk a Kiev. “Secondo informazioni confermate, gli edifici del monastero di Pechersk a Kiev sono stati colpiti da un missile del sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense”, si legge in un comunicato citato dalle agenzie russe. “Una delle ragioni del malfunzionamento di questo sistema potrebbe essere la fornitura al regime di Kiev di missili con vita operativa scaduta da parte dei Paesi occidentali. Le forze armate russe non pianificano e non effettuano attacchi a infrastrutture civili”.