“Mi ha rubato tutti i soldi, non aggiungo altro”. Termina così il post pubblicato da Rita Dalla Chiesa su Twitter il 21 maggio scorso. Cosa è accaduto? A spiegarlo è stata la stessa conduttrice. Andiamo con ordine. Dalla Chiesa ha raccontato che stava andando al cimitero per commemorare la cognata Emilia, scomparsa un anno fa dopo una malattia (“divorante e feroce”, aveva scritto Dalla Chiesa su Instagram il 20 maggio 2021 in un toccante post). Prima di recarsi alla lapide, Rita Dalla Chiesa ha deciso di comprare delle rose da un venditore ambulante. “Ha messo le mani nella mia borsa, facendo finta di mettermi una rosa in regalo e mi ha rubato tutti i soldi”, ha spiegato rammaricata. Una follower allora le ha scritto: “Però cara Rita sarebbe meglio comprare da negozianti in terribile crisi. Tra l’altro si eviterebbe di incentivare questi ‘mestieranti’ a vendere rubando”.

Quindi Dalla Chiesa ha risposto: “Certo, ma era passato tra i tavolini del bar con le roselline in mano. Un modo per aiutarlo“. E ancora commenti simili, come quello di un’altra signora che ha insistito: “Ma io dico, acquistare da un fioraio che paga le tasse, no? Perché alimentare il mercato degli abusivi?“. E di nuovo: “Comprare da un ambulante irregolare è reato. Rose, persone e territori sfruttati da gente senza scrupoli. Non credo che le manchino 10 euro per andare da un fiorista regolare [..]”. Quindi l’amata ex conduttrice di Forum, classe 1947, ha cercato di mettere a tacere tutti replicando così: “Quelli che vendono rose al ristorante non fanno gli scontrini. Io ero seduta a prendere un caffè ed è passato uno di questi che vende le rose per strada… li ho sempre aiutati e lui mi ha fregata. I commenti sono del tutto inutili. Non mi toccano“.