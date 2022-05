Sono oltre 50mila le persone che ieri sera si sono riversate in piazza Duomo per celebrare la vittoria del campionato italiano di calcio di serie A da parte del Milan.

Dopo ore di festeggiamenti tra cori, fumogeni e fuochi d’artificio, verso le ore 23 è iniziato il deflusso dei supporter da piazza Duomo dopo che, un paio d’ore prima, numerosi esagitati si erano avvicinati al palco usato per il concerto di Radio Italia lanciando oggetti e bottiglie verso le forze dell’ordine, colpendo al torace un funzionario della Polizia di Stato.

Mentre piazza Castello, piazza Sempione, piazza XXV Aprile, la Darsena e le principali arterie stradali venivano invase dai tifosi rossoneri, Casa Milan è stata raggiunta da sempre più supporter, alla fine in 20mila hanno atteso l’arrivo della squadra campione d’Italia scortata dalla Polizia Stradale. Altri 700 tifosi che si erano recati a Reggio Emilia sono rientrati in città, monitorati dalla Polizia Ferroviaria, a bordo di un treno giunto alla stazione Centrale alle 00.15.