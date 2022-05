“Mi hanno strappato la medaglia nelle celebrazioni: se potete fare un appello vi ringrazio, è l’unica che ho“. Durante i festeggiamenti del Milan per la conquista del 19esimo scudetto, l’entusiasmo del tecnico rossonero Stefano Pioli – che poco prima del triplice fischio finale ballava sulle note di “Pioli is on fire” – è stato fiaccato dal furto del simbolo della vittoria, un importante riconoscimento materiale e simbolico per l’allenatore, al primo scudetto della sua carriera arrivato dopo l’ultima partita contro il Sassuolo e a 16 anni dal suo esordio in serie A. A tranquillizzare Pioli ci ha pensato la Lega della Serie A, che in tweet gli ha promesso il conferimento di una nuova medaglia.

Ehi mister #Pioli, la medaglia te la diamo nuovamente domani ???????? — Lega Serie A (@SerieA) May 22, 2022

Dopo il trionfo, il tecnico ha ammesso di non essersi mai sentito così bene: “Io mi conosco – ha spiegato – e so quanto è importante sentirmi apprezzato come mi sono sentito nell’ambiente Milan. E questo mi ha permesso di fare quello che ho fatto e ai miei giocatori di darmi il cuore e la testa. Siamo un squadra di fenomeni, non abbiamo mai mollato. Ci abbiamo creduto sempre e siamo stati più continui dell’Inter“, ha dichiarato.