Siete fan di Riverdale? Se non vedete l’ora di rivedere sullo schermo le avventure di Archie, Betty, Jughead e Veronica sappiate che c’è la certezza di una settima e conclusiva stagione, in onda all’inizio del 2023. Così secondo The CW television network. Il Ceo Mark Pedowitz ha affermato di credere che la serie meriti un degno finale e “così cerchermo di fare”. Fin dal debutto, nel 2017, la serie (visibile in Italia su Netflix) è diventata un cult. Basata sui popolari personaggi dei fumetti della Archie Comics, tutto si svolge nell’omonima cittadina, Riverdale. Molti gli intrecci narrativi e ottima la descrizione dei protagonisti, al punto da creare una vera affettività nel pubblico. “Non sarà una stagione con pochi episodi”, ha fatto sapere Pedowitz. Altra buona notizia per i fan.