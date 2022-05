“Abbiamo perso di nuovo tutte le coincidenze. Abbiamo lasciato Lanai da 24 ore e abbiamo perso 2 volte i nostri 4 maledetti aerei. Non ho parole”. La lamentela arriva da Valentina Ferragni e il destinatario dovrebbe essere la Delta Airlines. Ferragni e il fidanzato Luca Vezil hanno trascorso una vacanza alle Hawaii. A un certo punto s’è fatta l’ora di tornare ma l’aereo che hanno preso da Honolulu ha avuto un ritardo coniderevole e i due hanno perso la coincidenza a Los Angeles. Verrebbe da dire, “cose che capitano”. Il racconto dell’influencer (arrabbiata) via Instagram story continua perché la compagnia aerea a smarrito il bagaglio. O meglio, le valigie, stando all’Airtag, si trovavano all’aeroporto di Los Angeles ma nessuno ha aiutato la coppia a cercarle tanto che, per protesta (ehm…), i due si sono seduti per terra: “Hanno chiamato la polizia perché non possiamo stare seduti per terra, dicono che potremmo essere pericolosi”. Alla fine, chiude Ferragni, lei e Vezil sono partiti senza i bagagli: “Non potevamo perdere di nuovo il volo”. E la Delta Airlines? “La peggiore della mia vita”, dice Ferragni. Al marketing della compagnia aerea qualcuno starà correndo ai ripari. Certo, non un ritorno piacevole (capitato in modo simile a milioni di viaggiatori).