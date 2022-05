“Abbiamo concluso i lavori del consiglio nazionale del M5s, c’è stata un’ampia discussione. Confermiamo la nostra posizione. L’Italia ha fornito già armamenti all’Ucraina tre volte, adesso entriamo in una nuova fase in cui dobbiamo spingere con tutti gli sforzi diplomatici per un negoziato. Dobbiamo porre fine a questa guerra”. Lo ha dichiarato ai cronisti Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle. “Dobbiamo imprimere una svolta insieme agli altri Paesi europei per mettere fine al conflitto – ha continuato – È necessario un confronto con Draghi in Parlamento. Non vogliamo mettere in crisi il governo ma rafforzarlo”. L’ex premier si è poi detto favorevole “all’ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia”.