“Non abbiamo nessun problema con Finlandia e Svezia. L’allargamento della Nato a questi Paesi non rappresenta una minaccia diretta per la Russia, ma l’espansione delle infrastrutture militari in questi territori provocherà sicuramente la nostra risposta”. Lo ha detto il presidente russo, Vlamidir Putin, in riferimento alla possibile adesione dei due Paesi all’Alleanza Atlantica.