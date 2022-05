Per due volte di fila alla Camera è mancato il numero legale sul voto di costituzionalità del decreto Ucraina bis. Come denuncia un video di Alternativa, i banchi erano semivuoti e in Aula, durante la seconda votazione, si può notare anche chi corre da una parte all’altra.

A mancare sono stati soprattutto i membri della maggioranza: il voto è così slittato a martedì. “Entrò giovedì approveremo il decreto, non abbiamo alcuna preoccupazione”, ha assicurato D’Incà.

Per le opposizioni quello che è accaduto a Montecitorio “ridicolo e vergognoso“. “È scandaloso – proseguono da Alternativa – che le forze politiche che appoggiano questo governo considerino l’aula di Montecitorio come un luogo dove bivaccare appena qualche giorno a settimana al solo scopo di percepire la diaria e si prendano la briga di allungarsi il fine settimana a piacimento ignorando le convocazioni del lunedì o imponendo nelle commissioni il taglio dei tempi per i dibattito, come è accaduto su questo stesso provvedimento lo scorso venerdì”.