Partita rinviata tra Cerignola e Brindisi a causa del nubifragio che ha colpito la città in provincia di Foggia. Come si vede in questo video, il campo sintetico si è trasformato in una sorta di materasso d’acqua. Qualcuno dagli spalti ha scherzato: “Così almeno non ci si fa male alle ginocchia”.

Video Facebook/L’Antieroe