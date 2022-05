“La Russa sta imitando il regime nazista in modo fanatico, riproducendone i dettagli in modo maniacale”: lo ha detto oggi il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un video in bianco e nero, in occasione della Giornata della Memoria e della Riconciliazione. “In Ucraina è stata organizzata una sanguinosa ricostruzione del nazismo. Una ripetizione fanatica di questo regime: delle sue idee, azioni, parole e simboli. Una riproduzione dettagliata, maniacale, delle sue atrocità e un ‘alibi’ che presumibilmente dà uno scopo sacro malvagio. Una ripetizione dei suoi crimini e persino tentativi di superare il ‘maestro’ e toglierlo dal piedistallo del più grande male della storia umana. Questo segna un nuovo record mondiale di xenofobia, odio, razzismo e numero di vittime che possono causare”, ha concluso Zelensky.