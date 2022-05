Dodici milioni di euro l’anno per mostrarsi al suo fianco in alcune occasioni ufficiali, in cui non starebbe bene che il principe Alberto apparisse da solo. Sarebbe questa la condizione posta da Charlene di Monaco al marito per “salvare le apparenze” riguardo al loro matrimonio: a rivelarlo è il settimanale monegasco Voici, che lancia l’indiscrezione citando fonti vicine a Palazzo Grimaldi. Secondo gli insider di Corte, la principessa avrebbe già fatto firmare al Alberto un contratto riservatissimo, con questa e altre clausole molto private.

Così, Charlene sarà sicuramente presente per esempio “al Grand Prix di Monaco, alla Festa nazionale e per Santa Devota”, tutti appuntamenti molto importanti per l’immagine dei reali di Montecarlo. Non solo: sembra infatti che lo stesso contratto stabilisca anche le regole per la custodia condivisa dei figli gemelli Jaques e Gabriella. I bimbi continueranno a vivere a Monaco, con l’eccezione delle vacanze scolastiche, che invece trascorreranno insieme alla mamma in Svizzera, dove lei avrebbe già acquistato casa, intenzionata a trasferirsi il prima possibile.