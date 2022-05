“Credo che ci siano nuove prove che possono darci la certezza che Christian Bruckner sia l’assassino di Madeleine McCann“: lo ha dichiarato il procuratore tedesco Hans Christian Wolter in un’intervista alla testata portoghese Sabado. Conosciuta con il soprannome di Maddie McCann, la bambina inglese aveva 3 anni quando, il 3 maggio del 2007, è sparita dalla stanza di un residence in cui dormiva con i fratelli a Praia da Luz, nel sud del Portogallo, dove la famiglia era andata in vacanza.

L’intervista a Wolter è stata pubblicata in occasione del quindicesimo anniversario dalla sua sparizione: il procuratore tuttavia ha ammesso a Sabado che le prove di cui parla non sono prove forensi e che “non sarà semplice riuscire a portare Bruckner davanti a un giudice”. L’uomo attualmente si trova in un carcere tedesco per crimini legati alla droga. In precedenza aveva avuto una condanna a sette anni per violenze sessuali nei confronti di una donna di 72 anni statunitense, sempre in Portogallo. La sua condanna formale è arrivata soltanto il mese scorso, annunciata dalla procura di Faro con una nota pubblicata online. L’uomo è inoltre sospettato di altre violenze sessuali, pedofilia e sparizioni di altri bambini.