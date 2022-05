Costringeva una donna di 25 anni a darle somme di denaro con la minaccia di diffondere un video che la riprendeva nell’atto di avere un rapporto sessuale. Con questa accusa i carabinieri Zungoli, in provincia di Avellino, hanno arrestato una 27enne di Villanova del Battista, sempre nell’Avellinese, accusata della procura di Benevento di estorsione continuata. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Benevento al termine dell’inchiesta.

Le indagini, avviate nel dicembre del 2020, hanno permesso – ad avviso degli inquirenti guidati da Aldo Policastro – di appurare come la 25enne sia stata costretta a consegnare somme di denaro, per un totale di 9mila euro, dietro la minaccia di veder diffondere il video di un rapporto sessuale. Per gli inquirenti e il giudice sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico della 27enne, che è stata posta ai domiciliari. La donna avrebbe ricevuto il denaro in diverse tranche, a volte in contanti e a volte con ricariche Postepay. Il gip ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari a carico dell’indagata, accogliendo la richiesta della Procura di applicazione della misura cautelare.