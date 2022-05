Festa sì, ma formato famiglia. Pier Silvio Berlusconi il 28 aprile scorso ha celebrato a Portofino i suoi 53 anni e lo ha fatto alla sua maniera, allergico com’è ai festeggiamenti in grande stile. Profilo basso e niente party. Con lui c’erano solo la compagna Silvia Toffanin e i loro due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, poi a sorpresa è arrivato nel Tigullio anche Silvio Berlusconi con Marta Fascina. Per tutti immancabile passeggiata in piazzetta (con annesso bagno di folla), gelato e poi visita a Villa San Sebastiano, un antico casale che Pier Silvio ha acquistato poche settimane fa e nel quale la famiglia si trasferirà presto.

E proprio la nuova dimora ha innescato l’ennesimo gossip sul possibile matrimonio della coppia, che praticamente ogni anno sono protagonisti, loro malgrado, di voci sulle nozze imminenti. Ancora una volta però non c’è nulla di vero. Il rapporto tra la Toffanin e Pier Silvio procede a gonfie vele da anni e sono sempre più innamorati ma fonti vicine alla coppia smentiscono a FqMagazine che i due stiano progettando di sposarsi. Del resto, sempre in tema di fake news, di recente alcune testate hanno anche scritto che l’AD di Mediaset si era sposato in giovane età con la madre della primogenita Lucrezia.