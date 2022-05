È stato un matrimonio da sogno quello tra il petroliere Luigi Ammaturo e la modella Laura La Marca. La cerimonia, svoltasi alla Basilica Cattedrale Maria Santissima della Madia a Monopoli è stata impeccabile, segnata dall’arrivo su una Mercedes 190 della sposa, in abito bianco completamente rifinito in pizzo. Tre giorni di festa nella meravigliosa cornice pugliese, dove non sono mancati volti noti del mondo dello spettacolo, come quello di Virginia Stablum e Giulia Latini, ex corteggiatrici di Uomini e Donne, e dell’ex calciatore Luca Toni e la compagna Marta Cecchetto. Ammaturo non è nuovo alla cronaca rosa: nel 2020, infatti, ha avuto una relazione con Giulia Salemi, appena dopo la fine della sua storia con Francesco Monte. A rendere più vivace la cerimonia, ci ha pensato Elodie, grande ospite musicale, che ha intrattenuto gli ospiti cantando le sue hit più famose.

